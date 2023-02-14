Доброволец из села Мехельта Шарудин Магомедов спас десятки жизней в зоне спецоперации

Доброволец из села Мехельта Гумбетовского района Шарудин Магомедов спас десятки жизней в зоне СВО. Он эвакуировал раненых с передовой и спас их. В этой работе большую помощь воину оказала машина УАЗ («буханка»), подаренная участникам СВО заместителем Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Сайгидахмедом Ахмедовым. Шарудин Магомедов поблагодарил вице-спикера парламента РД за оказанную помощь.

Отметим, что воины СВО из Гумбетовского района получили зимнюю военную форму, термобелье, посылки и письма из школ, поселений района, более 10 тонн гуманитарной помощи.