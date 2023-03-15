Доброволец из Хасавюрта вновь отправился в зону СВО

Житель Хасавюрта Хабибула Мусалаев, заслуживший уважение со стороны товарищей и горожан тем, что несмотря на возрастные ограничения отправился в зону спецоперации добровольцем, встретился с воспитанниками Хасавюртовского многопрофильного лицея им. А. Абукова.

Поводом для встречи стало желание лицеистов отправить вместе с добровольцем, который вновь возвращается на службу, письма с теплыми пожеланиями и словами поддержки, необходимую одежду.

Хабибула Мусалаев в беседе с ребятами поделился тем, что будучи на службе получил такое же письмо и как оно ему помогало.

«Письмо девочки Оксаны из Волгограда всегда было рядом со мной, помогало не забывать ради кого и чего мы воюем на передовой. Находясь там, мы являемся лицом своей семьи, республики и страны», — рассказал он.

Провожая Хабибулу Макашариповича, ребята прочитали стихотворения и пожелали вернуться с победой.