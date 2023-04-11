Доброволец из Хасавюрта с позывным «Сталь» рассказал, как принял решение принять участие в СВО

Боец рассказывает, что после начала специальной военной операции, как и все жители нашей страны, переживал за нашу армию, за судьбу Родины.

«После объявления частичной мобилизации принял для себя решение – пойти в армию, защищать Родину. Потому что я считаю, раз Родина объявила мобилизацию, значит армии потребовалась помощь. Написал заявление, подал в военкомат. Теперь я добровольно мобилизованный и защищаю свою Родину на передовой», — поделился хасавюртовец.

«Наши бойцы хорошо подготовлены и боевой дух у них высок», — продолжает боец с позывным «Сталь» с уверенностью в том, что все поставленные задачи будут выполнены и победа будет за нами.

В завершение интервью доброволец из Хасавюрта поблагодарил главу города Корголи Корголиева, администрацию и волонтеров #МыВместе за организацию поддержки военнослужащим и членам их семей.