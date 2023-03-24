Доброволец из Хасавюрта объяснил свое решение явиться в военкомат без повестки

Доброволец Хабиб Насрулаев рассказал, почему не дожидаясь повестки, сам пришел в военкомат, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации.

«После объявления частичной мобилизации сразу для себя решил, что необходимо в короткие сроки попасть в зону СВО, не дожидаясь повестки с военного комиссариата», — рассказывает молодой защитник родины.

Как подчеркнул боец, военная подготовка проходила на должном уровне и он успел за это время набраться опыта, который помог ему выполнять боевые задачи. К тому же, семья и близкие постоянно поддерживали его. Молодой человек также добавил, что любящий Родину человек, будет стоять до конца, несмотря ни на что.

Хабиб Насрулаев выразил благодарность руководителю города Хасавюрт Корголи Коргилеву и администрации за всестороннюю помощь и поддержку мобилизованных и их семей.