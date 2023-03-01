Доброволец Байрамали Абидуллаев: «Мама, у меня все хорошо, ты не переживай»

Накануне, в своем отчете Народному Собранию РД Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил героизм наших дагестанцев.

– Как и во все времена, в составе подразделений, выполняющих самые сложные боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие – офицеры и контрактники из нашей республики. В самых сложных боевых условиях они проявляют свойственные дагестанцам мужество, отвагу и героизм, – сказал в начале отчета глава кабинета министров. И это правильные слова. Наши ребята сегодня героически сражаются с врагом, рискуя, а порой отдавая свои жизни во имя мира на земле.

…Татаюрт – село в Бабаюртовском районе, где проживают ногайцы. Когда я проезжаю это село, всегда вспоминаю свои студенческие годы, здесь жила моя подруга Эльмира Атаева. Я бывала у нее в гостях и знаю, что в Татаюрте живут гостеприимные, добродушные люди.

И то, что ребята этого села храбро сражаются в рядах специальной военной операции, конечно же, для нас не удивительно. Среди них – Абидуллаев Байрамали Салиевич. Байрамали является младшим сыном Ажай Ахмедовны, старшие Махач и Анзор живут отдельно, а самый младший, как принято у нас, живет с родителями. Ажай Абидуллаева потеряла мужа 11 лет назад. Конечно, мальчикам нужно отцовское воспитание, отцовское слово, но братья Абидуллаевы помнят, как их учил в детстве отец – быть честными, храбрыми, помогать слабым. И сегодня этот завет отца носит в сердце самый младший сын в семье Байрамали.

Он вырос в Татаюрте, здесь окончил школу, отсюда уехал служить. Потом уже выучился на водителя и начал работать. Когда пришла повестка, Ажай Ахмедовна молилась, как и все матери, чтобы Всевышний сохранил его и других сыновей на этой страшной войне. И молится сейчас, считая дни, которые ее сын провел в рядах СВО на Украине.

Не всегда получается поговорить с сыном, да и в короткие их разговоры сын всегда говорит маме одни и те же слова: «Мама, у меня все хорошо, ты не переживай». Как же не переживать материнскому сердцу? Как же ему не болеть, ведь сын далеко от родительского гнезда. Но Ажай Абидуллаева понимает, что сыновья должны быть на страже Родины.

Байрамали Абидуллаев вернется домой с победой. Это знают и односельчане, и мама, и братья, потому что иначе быть не должно. Как сказал Президент России Владимир Путин: «Правда за нами». Значит и победа будет за нами.

Источник: Голос степи