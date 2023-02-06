Доброволец Ахмед Саидов о своей службе в зоне СВО

«Он верен воинскому долгу и присяге. Морально устойчив, идеологически выдержан. За время службы проявил себя, как высоко подготовленный офицер, умеющий в нужный момент правильно оценить обстановку и принять обдуманное решение, проявив при этом решимость и военную смекалку. Соблюдает правила воинской вежливости и дисциплины… своевременно и в срок разрабатывал и внедрял в жизнь служебную документацию, что позволило решать боевые задачи отряда, обеспечивал своевременное и правильное доведение приказов командира отряда», – такую служебно-боевую характеристику получил командир, старший лейтенант Саидов Ахмед Баширович, который в возрасте 58 лет добровольцем ушел служить в специальной военной операции 21 октября 2022 года в составе 3-го отдельного добровольческого отряда «Барс».

Корреспондент нашего издания побеседовал с Ахмедом Башировичем и узнал, как проходила его служба. Родился Ахмед Баширович в городе Махачкала в 1964 г. более 25 лет отдал службе в правоохранительных органах. В 2011 г. в звании подполковника милиции был уволен по достижению предельного возраста.

После увольнения работал заместителем Председателя правления Дагпотребсоюза, затем начальником отдела организации обеспечения деятельности ТФОМС РД. Кто, если не мы? Как то находясь у себя в селении Кудали Гунибского района, приехавшим из Махачкалы друзьям я рассказал про своего деда в 6 поколении, Гаджи-Магомеда Халакова, который в 1877 году уехал добровольцем на русско-турецкую войну в возрасте 53 лет. За героизм и проявленное мужество он стал обладателем золотого нагрудного значка, которым награждают полных кавалеров Георгиевских крестов. Его имя золотыми буквами увековечено на стене Георгиевского зала Московского Кремля. Мы долго говорили о патриотизме, мужестве, и доблести наших отцов и дедов, и несмотря что на улице октябрь, прошлись до старого кладбища, где похоронены некоторые из них, в том числе и мой знаменитый предок В этот день, стоя у могил я для себя решил, что наше поколенье не должно меньше любить своё отечество и быть слабее чем те, кто нам это оставил.

Никому, не говоря через день я отправился в военкомат, но было отказано в мобилизации по возрасту, после чего написал заявление как доброволец. Через пару дней позвонили и сообщили, что отправка 21 октября. В ночь перед отъездом, поставив свою семью в известность что уезжаю для участия в СВО, пришлось услышать много «аргументов» чтобы я отказался от своей «затеи». Но решение уже было принято.

Как прошли эти три месяца? Отправляясь добровольцем, я знал на что иду. Как выяснилось возраст не стал мне помехой, а где-то даже благодаря опыту принес неоценимую помощь в некоторых ситуациях. Оказалось, что я был готов физически, морально, психологически. Периодически позиции роты подвергались артиллерийским и миномётным обстрелам, а также бомбардировкам гранатами с квадрокоптеров. 30.10.2022 выстрелом из ПТУР (противотанковая управляемая ракета) была повреждена автомашина «Урал» и нарушена связь. Приняв решение о восстановлении связи, которая была крайне необходима, взяв нужный инструмент, под угрозой повторного обстрела и регулярным наблюдением с воздуха квадрокоптера с гранатами, вместе с бойцом, вызвавшимся добровольно, связь была восстановлена. 05.11.2022 рота, которой я командовал, попала под плотный минометный обстрел. В какой-то момент я почувствовал удар по голове. После завершения обстрела на голове обнаружил кровоточащую рану, кружилась голова, была частичная потеря слуха. Отказавшись от госпитализации (не смог оставить своих бойцов), продолжил командование ротой. Одна многонациональная семья Все мы жили одной большой семьей, у нас были бойцы с Камчатки, Новосибирска, Курской области, Дагестана, городов Орла и Астрахани. Когда я пришел, то сказал: «Ребята, у меня здесь земляки от Камчатки до Белгородской области, до границы, мы все приехали сюда из России, мы россияне». И сейчас, иногда появляется желание вернуться к своим боевым товарищам, с которыми было так много связано. Я уже дома, а многие из них на передовой. Гуманитарная помощь Было очень приятно, когда дети писали письма, которые мы читали вместе с бойцами.

Хочется выразить благодарность всем людям, которые оказывали гуманитарную помощь, педагогическому коллективу и ученикам дагестанского кадетского корпуса, учителям и школьникам Гунибского района. Особую благодарность коллективу Дагпотребсоюза, и его председателю правления Умарову Дада Расуловичу усилиями которого несколько раз организованна и лично привезена гуманитарная помощь в зону СВО.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/dobrovolec-ahmed-saidov-o-svoej-sluzhbe-v-zone-svo/