Добро пожаловать домой!

«Все вместе, все дома, с одними ценностями, традициями, желанием созидать и развиваться!», — так прокомментировал депутат ГД ФС РФ Султан Хамзаев вхождение в состав России четырех регионов.

«Президент России Владимир Путин почтил памятью героев, людей самых разных национальностей, нашего десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, павшего смертью храбрых».

Депутат заявил, что сейчас к Кремлю приковано внимание всего мира и этого дня мы все ждали 8 лет. Парламентарий разделяет радость миллионов жителей России в этот исторический для нашей страны момент.