Доблесть лучших

Читатель привычно находил в пятничном номере нашей газеты рубрику «Герои России». Этот проект подошёл к концу не потому, что герои кончились: каждый период нашей истории выдвигает на передний план общественного восприятия новых действующих лиц, увенчанных ореолом героизма и высокой доблести. Добрый советский лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» прописался в нашей памяти надолго. И это прекрасно.

Замечательно и то, что в нашей стране ежегодно 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Эстафета поколений, несомненно, продолжается. В новейшей российской истории не по нашей воле открылась новая батальная страница. Она тоже, как и в предыдущие периоды борьбы нашей державы с иноземной агрессией, пишется потом и кровью. Уже есть герои, орденоносцы, вступившие в схватку с нравственно падшим западным миром, захотевшим подмять под себя остальную часть планеты, присвоить чужие богатства, одеть людей в безликую униформу манкуртов.

Но есть одно очень существенное различие между «тогда» и «сегодня» в нашем обществе: отношение к защитнику Отечества, к человеку в военной форме. За минувшие десятилетия, к огромному сожалению, либеральствующей интеллигенции, по сути 5-й колонне в стране, удалось привить многим нашим согражданам примат материального над патриотическим. Это абсолютно недопустимый и опасный для государства дисбаланс в сфере гражданственности.

Ситуацию необходимо в кратчайшие сроки исправить и вернуть доблесть героев и патриотизм в свою законную нишу надёжного оберега великой нашей державы. Актуальность этой проблемы остро обозначилась именно сегодня, когда Россия была вынуждена начать на Украине специальную военную операцию. На самом высоком государственном уровне озвучена предательская позиция чиновников, «откосивших» своих детей от частичной мобилизации.

Там, на многокилометровой фронтовой полосе, в схватке с неонацистами и продажными западными наёмниками сошлись наши мужественные воины, ополченцы и добровольцы. Мы читаем указы Президента РФ об их награждении орденами и медалями. Статус героя, статус защитника Родины необходимо восстановить в нашем сознании, как это было со времён Великой Отечественной войны.

Доблесть героев – непреходящая ценность любой суверенной страны. А для самого большого в мире государства её нравственный капитал возрастает многократно. Оно, государство, сегодня прокладывает путь в новый мир, в мир многополярной цивилизации на нашей планете. Потому-то Россия должна быть неуязвимой, а герои знают, как это сделать.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/doblest-luchshih/