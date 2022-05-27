До закрытия рейтингового голосования осталось 3 дня

Кампания по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году, вышла на финишную прямую. До конца онлайн-голосования осталось несколько дней.

Своё мнение о приоритетах благоустройства высказало уже 92,3 тысячи дагестанцев. Однако в ряде муниципалитетов явные лидеры ещё не выявлены. На завершающем этапе онлайн-голосования выбор каждого жителя может стать решающим.

На сегодняшний день все муниципалитеты уже преодолели запланированный показатель, за исключением г. Махачкала (81,3%). Отметим, что результаты голосования влияют не только на выбор объектов благоустройства, но и на объемы финансирования и распределения денежных средств. Так, в прошлом году из 33 объектов-победителей – 7 получил город Хасавюрт, жители которого проявили наиболее активное участие в голосовании.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Артур Сулейманов в своем обращении поблагодарил всех, кто участвует в этом голосовании, всех, кто активно продвигает свои желания и волю в том, чтобы сделать города лучше. Он также призвал махачкалинцев проявить инициативность в данном проекте. «Только от нас с вами зависит, какие общественные территории преобразятся в будущем. Никто лучше вас, жителей, не знает, что необходимо городу в первую очередь», — подчеркнул Артур Сулейманов.

За прошедшие 2 года при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 482 общественных пространств – от небольших дворов до парков, скверов, набережных, площадей и улиц. Не только в городах, но и в небольших посёлках в шаговой доступности появились оборудованные по самым современным стандартам детские игровые комплексы, спортивные площадки, зоны для пеших прогулок и спокойного семейного отдыха. Все эти объекты стали настоящими центрами притяжения, ими ежедневно пользуются сотни тысяч дагестанцев.

В Республике Дагестан в голосовании участвуют 9 муниципалитетов. До 30 мая включительно сделать свой выбор могут все жители старше 14 лет: на сайте 05.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуг в разделе «Общественное голосование». Кроме того, горожане могут обратиться к волонтёрам и проголосовать с их помощью.

Переходите по ссылке 05.gorodsreda.ru и сделайте свой выбор. И помните, что каждая новая набережная, сквер, парк сделают ваш родной город лучше.