Нацпроекты в РД

До конца ноября 2022 года в Дагестане будут отремонтированы более шестидесяти почтовых отделений

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13 октября 2022 года в Правительстве РД состоялось заседание Координационной рабочей группы по модернизации и приведению в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи в Дагестане. Совещание состоялось под руководством Ризвана Газимагомедова. Открывая совещание, вице-премьер Дагестана отметил важность реализации программы в обозначенные сроки.

«На реализацию госпрограммы очень рассчитывает наше население, которое надеется получать качественные услуги связи и дополнительные услуги, предоставляемые Почтой России, в комфортных условиях», — добавил Гамзатов.

Детально по данному вопросу выступил министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов. По его словам, в 49 почтовых отделениях проведены внутренние строительно-монтажные работы, а на 12 объектах продолжается выполнение внутренних работ, на двух объектах уже ремонтируются фасады.

В общей сложности до 2025 года в Дагестане планируется отремонтировать более трёхсот отделений и иных объектов почтовой связи. Данные мероприятия реализуются в рамках исполнения поручения Президента РФ.
Подводя итоги встречи, Ризван Газимагомедов рекомендовал ускорить темпы строительства.

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