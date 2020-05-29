До конца года в пригородных поселках Махачкалы появятся два новых детских сада

В микрорайоне «ДОСААФ» и поселке Сулак строят детские сады на 200 детей.

Председатель правительства Артем Здунов проверил, как проходит строительство. На данный момент завершается первый этаж. Садик строится по стандарту, предусмотрен красивый дизайн и качественная отделка. В ясельных группах ставят теплые полы.

Площадь детского сада доходит до 4 тысяч кв.м. Стоимость проекта составляет 180 млн рублей.

Детский сад в поселке Сулак тоже двухэтажный и рассчитан на 200 мест. Именно столько малышей ждут своей очереди в садик. Здесь завершается кладка стен и перекрытий первого этажа.

Садики строит Военно-строительный комплекс Минобороны РФ вместе с еще 70 социальными объектами.