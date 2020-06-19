До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц

Расходование средств на ремонт улиц стал предметом обсуждения 19 июня на совещании с замруководителя Федерального дорожного агентства. Игорь Костюченко указал на необходимость своевременного решения вопросов по нацпроектам.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя четыре проекта федерального уровня, в трех из которых Дагестан принимает участие. Общий объем финансирования объектов в регионе составляет 1,8 млрд рублей. Из этих средств 800 млн направляются из федерального бюджета, оставшаяся часть средств предусмотрена в бюджете региона.

По региональному проекту «Дорожная сеть» отремонтируют автомобильные дороги в Махачкале протяженностью 85,3. На эти цели израсходуют 1,6 млрд руб. К ремонту пяти автодорог уже приступили. Все работы будут завершены в октябре текущего года.

Кроме того, на 85 улицах столицы региона планируется проведение ремонтных работ. Протяженность улиц составляет 57 км. Работы планируют завершить в октябре-ноябре этого года.