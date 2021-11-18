Нацпроекты в РД

До конца года в Каспийске будет в полном объёме завершена реализация проекта «Мой Дагестан — мои дороги»

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В общей сложности в рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан — мои дороги» в городах республики планируется отремонтировать 850 улиц на сумму в три с половиной миллиарда рублей. В городе Каспийске реализация проекта уже близится к завершению. Заключительный этап реализации проекта на территории муниципалитета обсудили в ходе встречи заместитель главы города Каспийска Рамазан Халилов и региональный координатор проекта «Мой Дагестан — мои дороги» Мухамед Рашидов. В 2021 году в приоритетный проект вошли 22 объекта Каспийска протяжённостью чуть менее двенадцати километров. К сегодняшнему дню выполнено более шестидесяти процентов от общего объёма работ. По словам Рамазана Халилова, все работы будут завершены в декабре текущего года.

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