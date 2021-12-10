Общество

До конца года в Дагестане завершат программу капремонта

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В Дагестане программа капремонта до конца года будет выполнена в полном объеме. Врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц провел совещание по замене старых лифтов. Он отметил необходимость выполнения в полном объёме программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В этом году заменят 146 лифтов в 46 домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества. На это выделено 294 млн рублей. Такая возможность появилась после того, как Глава Дагестана Сергей Меликов и Фонд содействия реформированию ЖКХ России подписали соглашение.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 25 лифтов в 5 многоквартирных домах. Кроме того, подготовлена необходимая документация для ввода в эксплуатацию еще по остальным 65 лифтам. До конца года программа будет выполнена в полном объеме.

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