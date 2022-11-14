До конца года в Дагестане завершат капитальный ремонт в 60 зданиях медицинских организаций

Об этом на совещании по вводу в эксплуатацию объектов здравоохранения, возводимых в рамках модернизации доложила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

По ее словам, до конца 2022 года завершат капитальный ремонт в 60 зданиях медорганизаций на общую сумму 157,24 млн рублей.

«100% строительная готовность в 43 объектах, а по остальным от 99% до 40%. В рамках проекта осуществляется также реконструкция 5 зданий медицинских организаций на общую сумму 50,19 млн рублей», — уточнила министр.

Также в целях реализации мероприятий Программы в 2023 году, опубликованы закупочные процедуры по приобретению и монтажу 20 модульных конструкций на сумму 150 млн рублей.