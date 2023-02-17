До конца года в Дагестане введут в эксплуатацию 350 соцобъектов

На заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством Сергея Меликова, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов сообщил, что в рамках нацпроектов в 2023 году в Дагестане введут в эксплуатацию более 350 объектов.

Комментируя данное сообщение, эксперт, редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отмечает:

«Озвученная на заседании республиканского Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством Главы РД Сергея Меликова информация о предстоящем введении в эксплуатацию в 2023 году в регионе 350 объектов по разветвлениям национальных проектов – более чем серьезная и широкомасштабная для Дагестана задача.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод: команда Сергея Меликова целенаправленно продолжает свою плодотворную деятельность во благо дагестанцев. Ведь эти проекты уже включены в федеральный реестр и защищены под целевое финансирование.

И нам, нашим строителям, а также и надзорным органам, остается только строить качественно и своевременно, с учетом всех техно — и сейсмотребований, и до конца 2023 года получить материализованную плановую работу»

Тысячи людей ждут появления в своих населенных пунктах школ, больниц, физкультурно-оздоровительных центров, ремонта дорог.

Объекты, которые планируется построить и отремонтировать в Республике Дагестан в 2023 году, будут способствовать улучшению обеспеченности социальной инфраструктурой, росту качества услуг здравоохранения и образования, улучшению транспортной инфраструктуры, что, несомненно, обеспечит рост инвестиционной и туристической привлекательности республики.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»