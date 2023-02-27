До конца года в Дагестане реконструируют 56 аварийных объектов газоснабжения

Реконструкцию 56 аварийных объектов газоснабжения проведут в Дагестане до конца 2023 года.

На оперштабе обсудили несколько вопросов, в том числе: о прохождении отопительного периода 2022-2023 гг. на объектах электроэнергетики и газоснабжения РД, о кассовом освоении бюджетных средств органами исполнительной власти РД и др.

Переходя непосредственно к повестке, глава кабмина сообщил, что с 2023 года в России начинается реализация большой программы в сфере ЖКХ, рассчитанной на ближайшие 10 лет.

«В данной сфере у нас накопился большой комплекс проблем. Кратковременное понижение температуры, отклонение ее от средних значений вызвало значительное количество аварий, устранение последствий некоторых из них длилось несколько суток. Подобного допускать нельзя!

Нашей задачей является обеспечение отлаженной и четкой работы системы ЖКХ, чтобы квартиры и дома, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством. Людям нет разницы кто отвечает за поставки энергоресурсов, кто за ремонт сетей, кто за платежи. Важно, чтобы все функционировало должным образом!», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Одним из ключевых инструментов в этом направлении он назвал использование инфраструктурных кредитов, которые на льготных условиях, предоставляются регионам для этих целей.

Отдельно, в своем выступлении, премьер обратил внимание руководителей органов власти на необходимость обеспечить своевременное и полное освоение финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм Российской Федерации.

«Органами исполнительной власти республики разработаны планы-графики финансирования. Необходимо обеспечить своевременное исполнение всех мероприятий, отраженных в них. Своевременное кассовое освоение бюджетных средств обеспечит максимальный их запуск в экономику Дагестана, так как каждый рубль является вкладом в строительство необходимых нам школ, детских садов, больниц, реконструкцию сферы ЖКХ, создание предприятий и новых рабочих мест и так далее. Сегодня это одна из основных наших задач», — подчеркнул он.

Премьер также отметил, что для осуществления своевременного освоения средств необходимо грамотно запланировать закупочную деятельность, а также напомнил, что все конкурсные процедуры должны быть завершены в первом полугодии.Правительство Дагестана дало поручение всем государственным Заказчикам в срок до 20 января 2023 года разместить информацию о планируемых закупках на весь объем предусмотренного финансирования.

«Проведя анализ размещенной в ЕИС информации видно, что по состоянию на

26 февраля 2023 года всеми главными распорядителями бюджетных средств данное требование было исполнено и все планы-графики размещены в единой информационной системы в сфере закупок», — констатировал Нифталиев.

Подводя итоги заседания, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов дар ряд поручений. Так, всем руководителям ОИВ поручено проработать вопросы взаимодействия с республикой Азербайджан по своему направлению, а Минэнерго, Минстрою РД и ресурсоснабжающим организациям отдельно поручено при формировании плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2023-2024 годов уделить особое внимание муниципалитетам, в которых функционируют крупные промышленные объекты, чтобы не тормозить производственные процессы.