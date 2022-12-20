Нацпроекты в РД

До конца года в Дагестане реализуют практически все мероприятия, предусмотренные в рамках нацпроекта «Демография»

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Об этом сообщил руководитель Минтруда РД Абдурахман Махмудов в ходе заседания президиума Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в РД.

В рамках нацпроекта «Демография» в республике реализуются 5 региональных проектов, которые охватывают вопросы поддержки семей, старшего поколения, занятости и здоровья населения и развития спорта.

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка, оказании медицинской помощи людям пожилого возраста, строительстве детсадов, закупке спортивной экипировки, возведении спортивных площадок и тд.

«В целом, предусмотренные в рамках нацпроекта «Демография» мероприятия, за исключением строительства детских садов, будут реализованы до конца года», — подчеркнул руководитель ведомства.

Отметим, что сроки сдачи по 6 детсадам Правительством РФ перенесены на 2023 год

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