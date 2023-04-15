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До конца 2024 года в Сулейман-Стальском районе появится плодоовощехранилище на 12 тысяч тонн

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В рамках рабочей поездки в Сулейман-Стальский район глава кабмина Дагестана посетил площадку инвестпроекта по строительству плодоовощехранилища с регулируемой газовой средой для длительного хранения яблок с общим объемом 50 000 тыс. тонн.

Его строительство планируется в несколько этапов, первый из них – 12,5 тыс. тонн будет завершен в 2024 году.

Общий объем инвестиций в проект составит 5,2 миллиарда рублей.

Отметим, что фруктохранилище с современным оборудованием позволит хранить яблоки без потери товарного вида и потребительских свойств 8−10 месяцев.

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