До конца 2023 года в Дагестане достроят 36 новых школ и детсадов

Об этом на совещании под руководством Сергея Меликова сообщил глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов.
В текущем году профильным ведомством реализуются 94 объекта образования за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Планируется, что до конца года будет обеспечен ввод в эксплуатацию 32 школ и 4 детских садов. Строительные работы на объектах будут завершены в полном объеме, что позволит начать подготовку учреждений к открытию в 2024 году.
Еще 28 школ и 30 детских садов лицензируют и откроют в течение текущего года.
Вместе с тем, продолжается строительство ряда других социально значимых объектов:
6 объектов здравоохранения;
3 объекта культуры;
1 объект спорта;
37 объектов коммунальной инфраструктуры.