До конца 2023 года в Дагестане достроят 36 новых школ и детсадов

Об этом на совещании под руководством Сергея Меликова сообщил глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов.

В текущем году профильным ведомством реализуются 94 объекта образования за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Планируется, что до конца года будет обеспечен ввод в эксплуатацию 32 школ и 4 детских садов. Строительные работы на объектах будут завершены в полном объеме, что позволит начать подготовку учреждений к открытию в 2024 году.

Еще 28 школ и 30 детских садов лицензируют и откроют в течение текущего года.

Вместе с тем, продолжается строительство ряда других социально значимых объектов:

6 объектов здравоохранения;

3 объекта культуры;

1 объект спорта;

37 объектов коммунальной инфраструктуры.