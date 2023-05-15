Нацпроекты в РД

До конца 2023 года в Дагестане достроят 36 новых школ и детсадов

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Об этом на совещании под руководством Сергея Меликова сообщил глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов.

В текущем году профильным ведомством реализуются 94 объекта образования за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Планируется, что до конца года будет обеспечен ввод в эксплуатацию 32 школ и 4 детских садов. Строительные работы на объектах будут завершены в полном объеме, что позволит начать подготовку учреждений к открытию в 2024 году.

Еще 28 школ и 30 детских садов лицензируют и откроют в течение текущего года.

Вместе с тем, продолжается строительство ряда других социально значимых объектов:
6 объектов здравоохранения;
3 объекта культуры;
1 объект спорта;
37 объектов коммунальной инфраструктуры.

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