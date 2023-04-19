До конца 2023 года планируется расселить около 1000 человек из ветхого жилья — Сергей Меликов

Глава Дагестана призвал при переселении граждан из ветхого жилья исключить ущемление прав расселяемых жителей.

Об этом Сергей Меликов заявил в своем Послании Народному Собранию РД. «В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до конца 2023 года планируется расселить около 1000 человек или более 300 семей. При этом необходимо осуществить указанные мероприятия с учетом горького опыта прошлых лет, исключив ущемление прав расселяемых жителей», – сказал глава республики.

Он напомнил о ситуации с общежитиями в Каспийске, в которых люди ежедневно подвергаются опасности. «Без реакции «сверху» власти города оказались неспособны самостоятельно найти способ обеспечить законные права жителей», – отметил Сергей Меликов.

Источник: Мирмол