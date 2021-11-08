До 65 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию во время длинных выходных

Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева подвела итоги длительных десятидневных выходных.

«В первую очередь хотелось бы сказать, что нам удалось удержать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией практически на том уровне, на котором она была на предыдущей неделе: количество лабораторных случаев незначительно увеличилось, имелся небольшой прирост количества госпитализированных.

Самое главное, что за эти дни нам удалось вакцинировать более 63,5 тысяч человек. Это хороший рывок по темпам вакцинации, хотелось бы, чтобы эти темпы не сбавлялись.

Министр отметила, что растёт заболеваемость среди детей. Беляева призвала при первых признаках ОРВИ не допускать ребёнка в детский сад и школу и обязательно вызвать врача на дом.