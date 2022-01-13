До 300 школ отремонтируют в Дагестане за два года

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провёл совещание для обсуждения хода строительства социальных объектов, включенных в различные федеральные и республиканские программы закупок лекарственных средств.

Абдулпатах Амирханов обратил особое внимание на необходимость своевременного заключения контрактов по объектам. Как отметил Амирханов, процедура должна быть завершена к середине марта.

Федеральный центр предоставит субсидию на ремонт 284 школ в Дагестане. На 2022 год выделяется 4,2 млрд рублей, на 2023 год – 2,5 млрд рублей.