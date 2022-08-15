До 2027 года в Дагестане реконструируют значительную часть коммунальных объектов

В Дагестане до 2027 года планируется масштабное строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Обсуждали так же вопросы реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта в школах республики.

Абдулмуслимов подчеркнул, что обеспечение дагестанцев качественными услугами в сфере ЖКХ является значимым индикатором состояния общества, а также одним из главных составляющих оценки работы органов власти.

По словам премьер-министра республики, напряжение в обществе на фоне систематических отключений света выросло. «Наша задача – обеспечить максимально комфортные условия в домах дагестанцев»,- подчеркнул председатель правительства.