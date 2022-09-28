Нацпроекты в РД

До 2025 года в Дагестане отремонтируют 315 отделений почтовой связи

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Под руководством заместителя Председателя Правительства Ризвана Газимагомедова во вторник, 27 сентября, состоялось заседание Координационной рабочей группы по обеспечению развития почтовой инфраструктуры, повышения доступности почтовых услуг для граждан и организаций, улучшения качества обслуживания клиентов, а также модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов связи в Республике Дагестан.

С докладом о ходе реализации мероприятий по модернизации отделений почтовой связи в республике выступил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

По его словам, в рамках исполнения поручения Президента РФ до 2025 года планируется модернизация и приведение в нормативное состояние 315 отделений и иных объектов почтовой связи на территории региона, расположенных в отдалённых и труднодоступных местностях.

На сегодняшний день проектно-сметная документация уже готова и прошла государственную экспертизу. На период проведения ремонтных работ сотрудники почтовой службы будут размещены в помещениях, предоставленных муниципалитетами на безвозмездной основе.

После выступления докладчика слово предоставили представителям муниципальных образований, которые в режиме ВКС подключились к заседанию и рассказали о проделанной работе.

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