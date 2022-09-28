До 2025 года в Дагестане отремонтируют 315 отделений почтовой связи

Под руководством заместителя Председателя Правительства Ризвана Газимагомедова во вторник, 27 сентября, состоялось заседание Координационной рабочей группы по обеспечению развития почтовой инфраструктуры, повышения доступности почтовых услуг для граждан и организаций, улучшения качества обслуживания клиентов, а также модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов связи в Республике Дагестан.

С докладом о ходе реализации мероприятий по модернизации отделений почтовой связи в республике выступил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

По его словам, в рамках исполнения поручения Президента РФ до 2025 года планируется модернизация и приведение в нормативное состояние 315 отделений и иных объектов почтовой связи на территории региона, расположенных в отдалённых и труднодоступных местностях.

На сегодняшний день проектно-сметная документация уже готова и прошла государственную экспертизу. На период проведения ремонтных работ сотрудники почтовой службы будут размещены в помещениях, предоставленных муниципалитетами на безвозмездной основе.

После выступления докладчика слово предоставили представителям муниципальных образований, которые в режиме ВКС подключились к заседанию и рассказали о проделанной работе.