До 2025 года в аэропорту «Уйташ» появится вторая взлетно-посадочная полоса

В своем интервью журналу «Интеллектуальные транспортные системы России», оценивая шансы Дагестана превратиться в один из ключевых транспортно-логистических хабов и ход реализации строительства нового терминала международного аэропорта и реконструкции порта, Ризван Газимагомедов отметил, что республика располагает уникальными возможностями.

«Сейчас западное направление практически закрылось, и все поняли, что надо срочно усиливать старые-новые коридоры (МТК «Север — Юг»). У Дагестана в этом плане возможности уникальные: мы можем проводить через республику все виды транспортно-логистических международных сообщений.

Аэропорт — объект крайне важный. Нельзя забывать, что в связи с геополитической ситуацией это аэропорт двойного назначения. Кроме того, в прошлом году у нас побывало 1,2 млн туристов, в этом году только на 1 августа уже до 1,5 млн. Аэропорт работает на пределе возможностей своей инфраструктуры, необходим второй этап реконструкции.

Самое главное в этом проекте — строительство второй взлетной-посадочной полосы (3200×45 м.). Это собственность федерального значения, поэтому и деньги здесь должны быть федеральные, а реконструкция оценивается в 10, 8 млрд рублей. Поручения главы государства, вице-премьера РФ обязывают до 2025 года этот проект осуществить», — отметил Газимагомедов.