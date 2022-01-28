До 2023 года в Бабаюртовском районе построят пять образовательных учреждений

Пять новых образовательных организаций появятся в Бабаюртовском районе в 2022-2023 годах. Одно из них — детский сад на 200 мест в с. Бабаюрт. Здание старой дошкольной организации построено еще в середине прошлого века.

Сергей Меликов поручил построить Детский сад во время рабочего визита. Администрация района определила участок под строительство. Деньги выделены, ожидаются торги на разработку проектно-сметной документации.

По нацпроекту «Демография» в 2021 году в Дагестане завершено строительство 48 дошкольных образовательных организаций. Созданы дополнительные места для детей от 2 месяцев до З лет, завершено строительство 14 дошкольных организаций на 1410 мест.