До 2 млрд рублей удалось сэкономить при реализации строительства водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

До 2 млрд рублей удалось сэкономить благодаря комплексному подходу при реализации строительства магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск».

Об этом рассказал Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц на заседании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности.

Первый вице-премьер напомнил, что в настоящее время руководство страны указывает на необходимость использования в своей работе всех новых инструментов и возможностей государственной поддержки.

К ним относится не только предоставление субсидий, но и так называемое «инфраструктурное меню», которое включает в себя: инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация инфраструктурного бюджетного кредита и средства Фонда Национального Благосостояния для развития коммунальной сферы.

По словам Мажонца, впервые в этом году, одним из этих инструментов воспользовалось Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан. Так, к примеру, благодаря одобренному инфраструктурному бюджетному кредиту в 2022 году начато строительство магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» с возможностью продления водовода до Избербаша.