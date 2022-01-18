До 16 млрд рублей потратят в Дагестане на реконструкцию энергосетей

Россети потратят свыше 1 млрд рублей на подготовку электросетевых объектов в Дагестане к зимнему периоду. Это помимо тех средств, которые заложены на реализацию программы повышения надежности энергоснабжения региона.

Глава республики Сергей Меликов сообщил об этом во время встречи с генеральным директором компании «Россети» Андреем Рюминым.

«С каждым годом больше средств «Россети Северный Кавказ» закладывает и на подготовку к зиме. Если в прошлом году 891 млн рублей, то в этом планируется свыше 1 млрд», — говорится в Telegram-канале компании со ссылкой на Меликова.

Программа повышения надежности энергоснабжения Дагестана, которую планируют начать в 2022 году, сейчас находится в Правительстве России. По ней республика получит 7,6 млрд рублей.