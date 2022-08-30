До 15 сентября продолжается приём заявок на получение субсидии для предпринимателей туристической отрасли

До 15 сентября текущего года продолжается приём заявок на возмещение части затрат для организации временного проживания. Данная инициатива реализуется Минтуризмом Дагестана и предполагает предоставление субсидии в размере 50% от стоимости затрат на приобретение движимого имущества, необходимого для оказания комплекса услуг по проживанию и питанию в коллективных средствах размещения. Размер субсидии не может быть более одного миллиона рублей. Документы принимаются либо в МФЦ либо по адресу г. Махачкала улица Сурхаева,1; 2 этаж, 13 кабинет. Вся дополнительная информация по номеру 55-44-28 (Асият Бадурдиновна Сулейманова).