Общество

До 15 сентября продолжается приём заявок на получение субсидии для предпринимателей туристической отрасли

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До 15 сентября текущего года продолжается приём заявок на возмещение части затрат для организации временного проживания. Данная инициатива реализуется Минтуризмом Дагестана и предполагает предоставление субсидии в размере 50% от стоимости затрат на приобретение движимого имущества, необходимого для оказания комплекса услуг по проживанию и питанию в коллективных средствах размещения. Размер субсидии не может быть более одного миллиона рублей. Документы принимаются либо в МФЦ либо по адресу г. Махачкала улица Сурхаева,1; 2 этаж, 13 кабинет. Вся дополнительная информация по номеру 55-44-28 (Асият Бадурдиновна Сулейманова).

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