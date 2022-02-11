До 12 марта некоммерческие организации могут подать заявку на конкурс молодёжных проектов СКФО

Росмолодёжь сообщает о начале приёма заявок на участие в конкурсе молодёжных проектов СКФО в 2022 году. В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, а также молодёжные и детские общественные организации. Важным условием участия в конкурсе является то, что данные организации должны быть зарегистрированы в округе не позднее 12 месяцев до начала конкурса. Принять участие в мероприятии возможно в одной из пятнадцати номинаций. Максимальный размер гранта составляет полтора миллиона рублей.

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