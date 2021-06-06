До 10 тысяч малоимущих могут заключить социальные контракты в этом году

Малоимущие в Дагестане смогут воспользоваться помощью от государства для преодоления трудной жизненной ситуации. Социальный контракт смогут заключить до 10 тыс. малоимущих.

На поиск работы (в размере величины прожиточного минимума – в этом году выделяют до 10 тыс. 717 рублей); на открытие своего дела — не более 250 тыс. рублей; на ЛПХ — до 100 тыс. рублей; на иное — не более МРОТ.

Решение об оказании государственной социальной помощи принимает межведомственная комиссия.

По информации Дагестанстат, 460 тыс. человек в республике живут за чертой бедности.