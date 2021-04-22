До 1 июня Дагестан должен предоставить предложения по завершению строительства очистных сооружений в Дербенте

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Правительству Дагестана совместно с заинтересованными органами власти предоставить согласованное предложение касательно завершения строительства канализаций и очистных сооружений города Дербента. При этом сохраняется требование соблюдения санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности при работе над реализацией проекта. Установлен также срок сдачи проекта — до 1 июня. В рамках реализации данного поручения Минстрою РФ, Минэкономразвитию РФ и Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено предложить варианты привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной сети Северного Кавказа.

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