Дни Расула Гамзатова стартовали в Совете Федерации

Дни Расула Гаамзатова в Совете Федерации открылись концертом. Стихи поэта читает заслуженный артист России Михаил Морозов и артисты театра ГИТИС.

Песни на произведения поэта исполняют в том числе: народная артистка Дагестана Кристина Рамазанова; народная артистка Дагестана Джамиля Гамзатова; заслуженный артист РД Адиль Уцумуев; Масул Рабаданов; Вайсул Джалилов.

На концерте — Глава Дагестана Сергей Меликов, Заместитель председателя Правительства России, сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства и гости мероприятия.

Напомним, что Татьяна Голикова возглавляет комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта.

Также в Совете Федерации показали фильм, посвященный жизни и творчеству народного поэта Дагестана.

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