Дни Расула Гамзатова прошли в Совете Федерации РФ

7 июня в верхней палате парламента страны прошли Дни Расула Гамзатова, посвящённые 100-летию поэта. В мероприятии были задействованы прославленные дагестанские коллективы, среди них ансамбль «Лезгинка», артисты Дагестанской филармонии, солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета и т.д..

Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко назвала 100-летие Дагестанского поэта событием общероссийского масштаба: «Расул Гамзатов был подлинным художником слова. В его творчестве отразился благородный характер народа Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций».

В сентябре 2023 года в Дагестане под эгидой Совета Федерации пройдёт девятый Парламентский форум. «Историко-культурное наследие России», на котором особое внимание было уделено наследию Расула Гамзатова — «поэта аула и планеты».

Высоко оценил вклад Расула Гамзатова в укрепление мира и межнационального сотрудничества в своём выступлении и Сергей Меликов.

По словам главы Дагестана, Расул Гамзатов своими стихами и прозой нёс в мир красоту и мощь республики.