Дни Дагестана пройдут в Совете Федерации

С 1 по 3 марта в Совете Федерации пройдут Дни Дагестана. Акция посвящена 100-летию образования ДАССР. В зале Совета Федерации пройдет презентация культурного и экономического потенциала республики. Ее посетят сенаторы и участники заседаний комитетов.

В эти дни пройдут заседания комитетов Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Также будут обсуждать региональную политику, федеративное устройство и местное самоуправление. В заседаниях примут участие представители государственной власти республики.

В выставке достижений республики примет участие председатель верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко.