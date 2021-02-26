100-летие ДАССР, Политика

Дни Дагестана пройдут в Совете Федерации

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С 1 по 3 марта в Совете Федерации пройдут Дни Дагестана. Акция посвящена 100-летию образования ДАССР. В зале Совета Федерации пройдет презентация культурного и экономического потенциала республики. Ее посетят сенаторы и участники заседаний комитетов.

В эти дни пройдут заседания комитетов Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Также будут обсуждать региональную политику, федеративное устройство и местное самоуправление. В заседаниях примут участие представители государственной власти республики.
В выставке достижений республики примет участие председатель верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко.

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