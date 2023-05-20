Дмитрия Бутусова поразила масштабность и колоритность XXIII Российской выставки племенных овец и коз, которая состоялась в Каспийске

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов подчеркнул, что в этом году поражает масштабность выставки, Дагестану удалось перекрыть все ранее установленные рекорды, как по количеству животных-участников, так и по количеству людей.

«Мы в последние годы проводили эту выставку на площадках, ориентированных прежде всего на профессионалов, отраслеков, а на этой выставке появилась возможность просто у населения, у семей с детьми — прийти и посмотреть, прикоснуться — это и есть такой элемент популяризации, элемент форсирования позитивного имиджа отрасли, что крайне важно сегодня», — сказал Дмитрий Бутусов.