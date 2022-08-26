Дмитрий Щугорев в каждый свой приезд отмечает то, как преображается Дагестан

Журналист ВГТРК Россия Дмитрий Щугорев находится на данный момент в Дагестане. По словам журналиста, каждый раз, когда он приезжает в республику, то замечает преображения региона. «Вижу многие позитивные преобразования в экономической сфере, в частности и в сфере туризма», — сказал телеведущий. Однако, он особенно отметил преобразование учреждений системы образования. По словам Щугорева, то, что в республике к новому учебному году отремонтированы школы в сорока муниципалитетах, является большим достижением.