Дмитрий Патрушев заявил, что ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна

16 марта вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с представителями профильных министерств и ведомств республики принял участие в совещании в режиме ВКС, которое прошло под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Основной темой совещания стало принятие мер для сохранения баланса и развития экономического сектора и стабильности в обществе в условиях волатильности мирового рынка финансов.

Патрушев подчеркнул, что для сохранения стабильности на агропродовольственном рынке страны в Правительство РФ направлен план мероприятий для поддержки аграрного сектора.

Патрушев отметил, что в Министерстве создан Оперативный штаб для контроля ситуации на продуктовых рынках, и аналогичные органы должны быть созданы в субъектах страны для мониторинга ситуации на постоянной основе.

После совещания вице-премьер РД прокомментировал ситуацию на рынках республики, подчеркнув, что данный вопрос находится под личным контролем Владимира Васильева, здесь же был сформирован оперативный штаб для отслеживания динамики на потребительском рынке региона.