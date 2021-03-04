Дмитрий Патрушев и Сергей Меликов обсудили вопросы развития АПК Республики Дагестан

Руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев обсудил на встрече с врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым развитие агропромышленного сектора региона, включая такие пункты как мелиорация, виноградарство и рыболовство. В прошлом году регион продемонстрировал улучшение показателей в этой сфере. Так, зерна собрали на 9,7% больше, чем в предыдущем сезоне, объемы картофеля и прочих овощей остались такими же, что и в 2019 году. Урожай винограда в 2020 году оказался рекордным за 30 лет – более двухсот тысяч тонн.

Рост показателей в сельскохозяйственном производстве стимулирует развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Увеличилось производство колбасных изделий, круп, мяса и других.

Наблюдается прогресс и в рыболовстве. В прошлом году выловлено в 2,4 раза больше рыбы, чем за предшествующий год.

Под пристальным вниманием находится развитие мелиорации. В текущем году на развитие мелиоративного комплекса регион получит 238,7 млн рублей.