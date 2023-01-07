Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье и близким Магомеда Абдулаева

Правительство России выразило соболезнования родным и близким бывшего Председателя Правительства Дагестана Магомеда Абдулаева. «Примите искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Аблулаева Магомеда Имрановича. Магомед Абдулаев проявил себя как видный государственный и политический деятель, достойно представлял интересы своего народа на различных ответственных постах. На протяжении многих его активная, созидательная работа была направлена эффективное развитие экономики и социальной сферы Дагестана, повышения уровня жизни земляков, укрепления межнационального согласия в республике. Талант и глубокие знания Магомеда Имрановича, его энергия и целеустремлённость были широко востребованы в научной педагогической деятельности. Автор многочисленных научных трудов, он внёс значимый вклад в исследовании международного права. Магомед Имранович пользовался большим уважением и авторитететом среди коллег. Я лично знал его и ценил как настоящего профессионала, замечательного ученного-правоведа, порядочного, доброжелательного, отзывчивость человека. В этот тяжёлый час разделяю с вами скорбь и огромную боль от неописуемо утраты. Память о Магомеде Абдулаеве навсегда сохранится в наших сердцах», — обратился заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: Мирмол