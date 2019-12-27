Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Дагестану 360 млн рублей

Федеральный центр выделил Дагестану триста шестьдесят миллионов рублей на улучшение транспортной системы. Распоряжение было подписано Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Документ, подписанный главой кабмина, размещен на портале правовой информации. На денежные средства в республике будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, позволяющие автоматизировать процессы управления дорожным движением в агломерациях городов, в которых население превышает триста тысяч человек.

В новом году агломерация, в которую входит столица Дагестана, получит сто двадцать миллионов рублей. Средства в таком же объеме будут направлены в региональный бюджет в 2021 и 2022 годах.

Общий объем трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных на развитие региональных транспортных систем, составит восемь миллиардов четыреста миллионов рублей ежегодно.