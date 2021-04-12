Дмитрий Глушко посетил хакатон «IT- КОТ» в городе Дербенте

Сто пятьдесят человек из шестнадцати регионов России принимают участие во Всероссийском конкурсе молодых IT- разработчиков, который стартовал в городе Дербенте. Все участники борются за общий призовой фонд в четыреста тысяч рублей и другие ценные призы, в том числе и от Хабиба Нурмагомедова. Организатором хакатона «IT- КОТ» выступает Управление по обеспечению деятельности Госсекретаря РД Администрации Главы и Правительства РД при содействии министерств и ведомств республики. Площадку конкурса посетил Дмитрий Глушко. Первый заместитель Министра просвещения РФ находится в Дербенте в рамках рабочего визита.

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