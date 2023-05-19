Дмитрий Бутусов поблагодарил команду Сергея Меликова за высокий уровень организации Российской выставки племенных овец и коз

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, который провел все 4 дня работы выставки в Дагестане, поблагодарил команду Главы Республики Дагестан Сергея Меликова за высокий уровень организации Российской выставки племенных овец и коз. Мероприятие прошло в Каспийске.

«Это не просто выставка селекционных достижений — это дань уважения к труженикам села, к овцеводам, к животноводам. И награды, которые мы сегодня вручили, это лишь маленькая часть того, что мы должны делать для наших селян и аграриев», — сказал он.