Общество

Дмитрий Бутусов поблагодарил команду Сергея Меликова за высокий уровень организации Российской выставки племенных овец и коз

Оставить комментарий

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, который провел все 4 дня работы выставки в Дагестане, поблагодарил команду Главы Республики Дагестан Сергея Меликова за высокий уровень организации Российской выставки племенных овец и коз. Мероприятие прошло в Каспийске.

«Это не просто выставка селекционных достижений — это дань уважения к труженикам села, к овцеводам, к животноводам. И награды, которые мы сегодня вручили, это лишь маленькая часть того, что мы должны делать для наших селян и аграриев», — сказал он.

Также читают:

Сотрудники районной администрации прошли вакцинаци...
Центр соцподдержки участников военных конфликтов о...
Предпринимателям Дагестана помогут разработать сай...
Шри-Ланкайис такалиф

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *