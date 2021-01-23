Для жителей зоны кутана в Бабаюртовском районе открылась школа на 100 мест

Жители села Алак Ботлихского района занимаются животноводчеством и отгоняют скот на зимние пластбища Бюру-кутана, расположенного в Бабаюртовском районе. Здесь и ранее была школа — впервые построена в 1964. Но население Бюру-кутана ежегодно растёт. Сегодня здесь проживает больше 800 человек, почему и появилась потребность в новой школе с большей вместимостью.

Строительство Бюру-кутанской школы началось в 2014 году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Новая школа площадью в 1600 кв.м. имеет спортзал, пищеблок, современные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием.

Открытие школы проходило с участием врио вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, главы Ботлихского района Руслана Гамзатова, директора Дагсельхозстроя РД Магомеда Юсупова, замминистра образования Альбины Аруховой.