Образование

Для выпускников образовательных учреждений 2021 года

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Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова» (г. Владивосток) приглашает выпускников образовательных учреждений 2021 года избрать своей судьбой службу Родине в ВМФ и поступать в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова (г. Владивосток) для обучения по программам высшего образования и среднего профессионального образования.

Прием документов в этом году будет осуществляться до 1 июля.
В случае невозможности отправки личного дела абитуриента в установленные сроки военными комиссариатами допускается прибытие кандидата с комплектом документов непосредственно в училище.
Перечень специальностей обучения, необходимых документов и порядок поступления размещены на сайте ТОВВМУ (tovvmu.mil).
Подробную информацию по всем возникающим вопросам можно получить по телефону приёмной комиссии +7 (423)233-60-06.

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