Для утилизации биологических отходов в Дагестане работают 55 печей

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Комитета по ветеринарии РД, в ходе которой премьер выделил одним из важных условий, определяющих эпизоотическое благополучие, организацию утилизации биологических отходов.

«В этом отношении надо активнее работать с муниципальными образованиями. В республике имеются 55 печей для утилизации биологических отходов. Этот вопрос очень важен с учетом того, что республика становится привлекательной для туристов и их количество с каждым годом увеличивается», — сказал Абдулмуслимов.

Кроме того, премьер обратил внимание на ситуацию с бродячими собаками. «Жители республики часто обращаются по данному поводу к руководству республики», — сказал Председатель Правительства РД.