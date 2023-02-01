Экономика

Для утилизации биологических отходов в Дагестане работают 55 печей

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Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Комитета по ветеринарии РД, в ходе которой премьер выделил одним из важных условий, определяющих эпизоотическое благополучие, организацию утилизации биологических отходов.

«В этом отношении надо активнее работать с муниципальными образованиями. В республике имеются 55 печей для утилизации биологических отходов. Этот вопрос очень важен с учетом того, что республика становится привлекательной для туристов и их количество с каждым годом увеличивается», — сказал Абдулмуслимов.

Кроме того, премьер обратил внимание на ситуацию с бродячими собаками. «Жители республики часто обращаются по данному поводу к руководству республики», — сказал Председатель Правительства РД.

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