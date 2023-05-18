Для удобства пассажиров в Дагестане улучшили график движения пригородных поездов на участке Махачкала –Дербент

По многочисленным просьбам пассажиров Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией проведена работа по улучшению графика движения пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент.

С 22 мая вечерним поездам Махачкала — Дербент и Дербент — Махачкала вводится остановка по станции Мамедкала. Кроме того, состыковано расписание поездов №6827 Граница — Дербент и №6699 Дербент – Махачкала. Таким образом, интервал прибытия между поездами составит 10 минут, и у пассажиров, желающих уехать со ст. Граница до столицы Дагестана, появится возможность сделать пересадку.

Поезд № 6699 Дербент – Махачкала станет отправляться со станции Дербент в 21.10 (вместо 21.00) и прибывать на станцию Махачкала в 23.26 (вместо23.13). В обратном направлении поезд № 6694 Махачкала – Дербент со станции Махачкала отправится в 19:22. Прибытие на станцию Дербент в 21:25. В пути предусмотрены шесть промежуточных остановок на станциях: Манас, Избербаш, Каякент, Мамедкала, Дагестанские Огни.

Напомним, в границах Республики Дагестан курсируют 10 пар пригородных поездов на маршрутах: Махачкала – Хасавюрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».