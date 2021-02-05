Для тех, кто ещё не получил новую выплату на детей до 8 лет в декабре 2020 года

Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.

Как получить выплату

Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат в 2020 году:

ежемесячной до 3 лет

единовременной от 3 до 16 лет

Большинство семей уже получили этот вид господдержки. Выплата назначалась автоматически, на основании ранее поданных заявлений.

Заявление нужно подать в двух случаях:

Указанный ранее счет закрыт. Подайте заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счет.

Выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года.

Подать заявление нужно на сайте gosuslugi.ru. МФЦ не принимает заявление по данной выплате.

Эта выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.