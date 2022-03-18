Для сведения желающих принять участие в выставке оборудования и услуг для кино-, фото- и телепроизводства и новых медиа CPS-2022

С 23 по 25 марта в Москве на территории киностудии АМЕДИА при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится 18-я международная выставка оборудования и услуг для кино-, фото- и телепроизводства и новых медиа CPS-2022.

Выставка CPS – единственный в России, странах СНГ и Восточной Европы отраслевой международный форум, с 2004 года объединяющий производителей оборудования и контента для кино, теле-, видео- и новых цифровых медиа. В 2022 году впервые как самостоятельное направление пройдет выставка решений для телеиндустрии, в рамках которой примут участие производители и поставщики технологий и оборудования для профессионального телевидения, телестудий, телеканалов спортивных сооружений, шоу-бизнеса, театров, конференций и стриминга.

Ключевые события в рамках деловой программы выставки:

— круглый стол по вопросам импортозамещения «План Z: обеспечение непрерывности бизнеса теле- и кинопроизводства и вещания в технологической сфере»;

— конференция «Кинопроизводство в регионах. Перспективы развития», посвященная вопросам развития в регионах сервисной инфраструктуры для обеспечения работы киносъемочных групп, развития туристического потока и дополнительной занятости местного населения;

— MediaOBRAZ – День открытых дверей в сфере кинообразования и креативных индустрий. Задача мероприятия – дать возможность профильным региональным организациям ознакомиться с программами ведущих учебных заведений страны в сфере кинообразования, а также обменяться опытом в разработке специализированных учебных программ в сфере теле- и кинопроизводства;

— закрытое совещание представителей региональных административных органов по вопросам создания и развития в регионах центров креативных индустрий и кинокластеров.

Подробная программа на сайте http://cps-expo.ru, профессиональный канал — https://t.me/cps_expo.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Для участия необходимо отправить заявку в свободной форме на почту cps@expors.ru с указанием ФИО, должности и контакта.